Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile birlikte siyasi arenada liderler arasındaki diyaloglar dikkat çekerken, en çok konuşulan anlardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu arasında yaşandı.

SOYLU'YU NEZAKETLE ENGELLEDİ

Bahçeli, makam aracına yöneldiği sırada yanına gelen Soylu kendisinin elini öpmek için harekete geçti. Ancak Bahçeli, Soylu'yu nezaketle engelleyerek, aralarında samimi bir vedalaşma yaşandı. "Bahçeli'nin, elini öpmeye çalışan Soylu'ya engel olduğu ve 'Estağfirullah' dediği" kameralara yansıyan anlar arasında yer aldı.

SICAK DİYALOG GENİŞ YANKI BULDU

Siyaset sahnesinde yaşanan bu dikkat çekici olay kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, liderler arasındaki bu sıcak diyalog geniş yankı buldu.