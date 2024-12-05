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Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam eden Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu "Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim" açıklamasında bulundu. Kullandığı ifadeyle dikkat çeken Soylu siyasette fikrine danışılması haricinde yer almayacağını belirtti. 5 yıl önce çocuklarıyla paylaştığı vasiyetine dair de konuşan Soylu "Onlara 'Siyasete girerseniz hakkım size helal değildir' dedim" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimle birlikte bakanlık dönemi biten ve AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, Kabine'de birlikte görev yaptığı isimlerin çoğunluğunun aksine gündemde kalmaya devam ediyor.

SOYLU'DAN SES GETİRECEK AÇIKLAMA

Bakanlığı döneminde gerek sosyal medyada gerekse katıldığı programlarda hakkındaki iddialara yanıt veren Soylu şimdilerde daha münzevi bir hayatı tercih ederken yaptığı yeni açıklamayla da büyük ses getirecek gibi.

"BU SON DÖNEMİM"

Veda açıklaması yapan Soylu "Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim" ifadelerini kullanırken siyasette fikrine danışılması haricinde yer almayacağını belirtti.

"İLK KEZ BİR GÖREVDEN AYRILIYOR DEĞİLİM Kİ"

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra yaşadığı süreçle ilgili kırgınlığı olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Soylu "Ben ilk kez bir görevden ayrılıyor değilim ki. Ben ilçe başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. İl başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkanlıktan ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkan yardımcılığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Siyasetin olağan halleridir bunlar. Öyle görmek lazım. Bir kırgınlık olarak görmemek lazım" dedi.

"SİYASETE GİRERSENİZ HAKKIM SİZE HELAL DEĞİL"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Soylu 5 yıl önce çocuklarıyla paylaştığı vasiyetine dair de "Bundan 5 yıl önce çocuklarıma bir şey söyledim. Olur da bana bir şey olur, soyadımız üzerinden size siyaset teklif ederler. İkiniz de siyasete girerseniz hakkım size helal değildir. Bu benim şahsi durumuma özel bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

ülkeyi çete devletine dönüştürdün neyin hizmeti.Allah senden ve tüm AKP hükümetinden razı olmasın...

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Hesap vermeden gitme. Bakanlığın döneminde adının geçtiği akçeli işler, hakkındaki uyuşturucu iddialarının yalan olduğunu kanıtla. Binali Yıldırım gibi ortadan kaybolma. Ah var ah.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Vatan hainliğinden yargılanacak er yada geç kaç milyon terörist mafya ya vatandaşlık pasaport dağıttı uyuşturucu baronları ile iş tuttu

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Rol Kapip Yuksek Mevkiilere Gelmek Turlu Turlu RANTLARDAN Pay Kapmak = DEVLETE - MILLETE HIZMET...??? = ERROR ERROR ERROR

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBay Che:

sedat reis bunu beğendi

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMehmet Deniz:

Hangi hizmeti yapmış bu arkadaş şöyle bir anlatsın da görelim biz oyle birsey görmedik

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

bye

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hayırdır nereye ? Seninle daha karpuz keseceğiz Süleyman . Belki yarın , belki yarından da yakın . Bekleee , bekle .

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

Müslüm Baba ne güzel söylüyor.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

haberi gös yaşlari eşliğinde okudum.

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