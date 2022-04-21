Son seçimleri bilen ORC'den bomba İstanbul anketi! Akşener'in İYİ Parti'si MHP'yi 4'e katladı

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan ORC, İstanbul'un 3 bölgesinde toplam 7.100 kişi ile yüz yüze görüşülerek yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmada en dikkat çeken detay ise İYİ Parti ve MHP'nin oy oranı arasındaki fark oldu.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,1 oldu. CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 17,5 olduğu görüldü. HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.

MİLLET İTTİFAKI 7 PUAN ÖNDE

Ankette Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,3 oldu ve yüzde 38 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'na yaklaşık 7 puan fark attı. Öte yandan 2018 seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin yüzde 9,6 oranında kayıp yaşadığı görülürken CHP'nin yüzde 1,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 9,5 oranında oyunu arttırdığı görüldü.

İSTANBUL'UN OY ORANLARI ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR

ORC tarafından İstanbul özelinde gerçekleştirilen anket, hem yerel seçimler hem de "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" algısı nedeniyle önem taşıyor.

İşte ORC tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları:

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