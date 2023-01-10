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Son seçim anketine Cumhur ile Millet İttifakı'nın oy oranı damga vurdu! Yarış kafa kafaya

Politika Haberleri

MAK Araştırma, ocak ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranlarının eşit olması damga vurdu. Her iki ittifakın oy oranı da yüzde 40,6 oldu.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. MAK Araştırma, 61 ilde 5 bin 700 kişiyle görüşülerek ocak ayında yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

YARIŞ KAFA KAFAYA

Ankete Cumhur ile Millet İttifakı'nın oy oranları damga vurdu. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranıyla, CHP ile İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı eşit çıktı. Her iki ittifakın oy oranı da yüzde 40,6 oldu.

AK PARTİ AÇIK ARA LİDER

Ankette yüzde 34,3 ile AK Parti birinci sırada yer alırken, yüzde 25 ile CHP ikinci, yüzde 15,6 ile İYİ Parti üçüncü, yüzde 8,4 ile HDP dördüncü, yüzde 6,3 ile beşinci sırada yer aldı.

Ankette diğer partilerin oy oranı şöyle:

  • DEVA: Yüzde 2,5
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
  • BTP: Yüzde 1,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 1
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,9
  • HÜDA Par: Yüzde 0,8
  • Demokrat Parti: Yüzde 0,4
  • Memleket: Yüzde 0,2

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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