Son seçim anketinde MHP'den yüzde 10.1 sürprizi, Ümit Özdağ'ın partisinin oy oranı da dikkat çekti - Haberler

Türkiye'de siyaset arenası hızlı gündem değiştirirken, yaşanan tartışmaların ardından partilerin oylarındaki değişimler de hayli merak ediliyor. Zaman zaman yaptığı seçim anketleriyle bilinen Areda Survey de son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

MHP'DEN SÜRPRİZ

Ankete, daha önceki anketlerde 6 ila 7 puan bandında çıkan Mhp'nin yüzde 10.1'lik oy oranı damga vurdu. Sığınmacı tartışması nedeniyle ismi sık sık gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 1.1'de kaldı.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Yapılan ankette katılımcılara, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Ankette AK Parti yüzde 36.9 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 25.1 oy oranıyla CHP takip ediyor. Üçüncü sırada yüzde 11.8 oy oranıyla İYİ Parti bulunuyor. İYİ Parti'yi ise yüzde 10.1 ile MHP takip ediyor.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

HDP: Yüzde 9.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.3

Zafer Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 1.0

Deva: Yüzde 0.9

Memleket Partisi: Yüzde 0.7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.4

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.3

Gelecek Partisi: Yüzde0.2

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