Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
Erken seçim tartışmaları devam ederken SONAR Araştırma'nın anketinde CHP yüzde 36.6 ile birinci parti olurken AK Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı yüzde 25.1'de kaldı. Anket sonuçlarına göre, dört parti de yüzde 7'lik seçim barajını aşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zamanında yapılacak" diyerek tartışmalara kapıyı kapatsa da muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürüyor. Hal böyleyken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
CHP 11 PUAN FARK ATTI
Anket sonuçlarına göre; yüzde 36.6'lık kesimin tercih ettiği CHP'nin oy oranı AK Parti'den 11 puan daha yüksek çıkarken, AKP ve MHP'nin toplam oy oranı da CHP'nin gerisinde kaldı.
SONAR'IN ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR ŞÖYLE;
- CHP: Yüzde 36,6
- AK Parti: Yüzde 25.1
- MHP: Yüzde 10,5
- DEM Parti: Yüzde 9,3
- İYİ Parti: Yüzde 6,7
- Zafer Partisi: Yüzde 5,7
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3
- Diğer: 3,0