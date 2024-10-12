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Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark

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Erken seçim tartışmaları devam ederken SONAR Araştırma'nın anketinde CHP yüzde 36.6 ile birinci parti olurken AK Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı yüzde 25.1'de kaldı. Anket sonuçlarına göre, dört parti de yüzde 7'lik seçim barajını aşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zamanında yapılacak" diyerek tartışmalara kapıyı kapatsa da muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürüyor. Hal böyleyken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

CHP 11 PUAN FARK ATTI

Anket sonuçlarına göre; yüzde 36.6'lık kesimin tercih ettiği CHP'nin oy oranı AK Parti'den 11 puan daha yüksek çıkarken, AKP ve MHP'nin toplam oy oranı da CHP'nin gerisinde kaldı.

SONAR'IN ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

  • CHP: Yüzde 36,6
  • AK Parti: Yüzde 25.1
  • MHP: Yüzde 10,5
  • DEM Parti: Yüzde 9,3
  • İYİ Parti: Yüzde 6,7
  • Zafer Partisi: Yüzde 5,7
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3
  • Diğer: 3,0

Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark

Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (20)

Fatih YILDIZ:

Erdoğan bunu bildiği için erken seçime karşı çıkıyor biliyorki artık vatandaş istemiyor kurtulmak istiyor kendisinden

74
50
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erhan :

adamlar bu durumda bile 25 oy alıyor.çok enteresan

66
25
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Savas Ozturk:

Akpye oy atılmaz simgesi görülünce tiksinilir

46
35
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Ahmet null:

Bir haber sayfasının her haberi şüpheli olabilirmi ciddiyet sıfır

51
30
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Seckin:

Akparti ve Mhp'ye güven kalmamıştır bu ekonomi ile daha zor...

46
25
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Mustafa Çağatay AKBAŞ:

he he

24
31
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sade vatandaş:

ak parti anap gibi tarih olacak halkın değil kendi menfaatlerini kollayanlar her zaman kaybetmeğe mahkümdür chp de aldığı oyları kendi başarılarından dolayı aldığını sanıp kasılmasın millet oyunu ben dahil ak partiden kurtulmak için mecburen onlara veriyor

31
18
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dertli olan:

reisle devam pates soğan oyunları gıddadaki oyunlar tutmayınca farklı yönlere yönlendiler bunun farkındayız

22
21
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Hasan Turk:

Noldu kainatin efendisiydi ucuyorduk sahlaniyorduk.uzaya ciktik iha siha yol dunyaya kafa tuttu.gazze duserdi noldu.23 yil milleti kekledi helal olsun.

20
19
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tarik yildirim:

Yalanciyi Turkiyedeki tüm bayrak direkleri... öpsün yada heykeller....

17
10
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