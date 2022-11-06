Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasında makas daralıyor

2023 seçimlerine yaklaşırken anket firmalarının da çalışmaları yakından takip ediliyor. Son seçimleri bilen ORC araştırma şirketi de 41 ilde 3420 kişiye, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı %36,9, Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41,6 çıktı. Böylece ittifaklar arasındaki fark %4,7 olurken bu oran geçtiğimiz ay %6,7 olarak açıklanmıştı.

ORC Araştırma, 1 - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 3420 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ OY FARKI %4,7

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının toplamı %36,9 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise %41,6 oldu. Ekim ayında yapılan araştırmada ise, Cumhur İttifakı oy oranı %36,5 Millet İttifakı %43,2 olarak açıklanmıştı. Böylece iki ittifak arasındaki fark %6,7'den %4,7 oranına düşmüş oldu.

BTP VE TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ'NİN OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette ayrıca son günlerde ismi Millet İttifakı ile anılan Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranının %1,9 olarak çıkması dikkat çekerken, Türkiye Değişim Partisi'nin oy oranı ise %2,1 olarak çıktı.

Partilerin oy oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

AK Parti yüzde 30,4

CHP yüzde 24,0

İYİ Parti yüzde 17,6

HDP yüzde 7,2

MHP yüzde 6,5

Gelecek Partisi yüzde 2,6

DEVA Partisi yüzde 2,5

TDP yüzde 2,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,1

BTP yüzde 1,9

Memleket Partisi yüzde 1,2

BBP yüzde 1,4

Diğer yüzde 1,5