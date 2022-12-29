Son Dakika: İmamoğlu davası İstinaf'a taşındı! Savcı cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Davanın savcısı, cezanın 5 gün fazla hesaplandığını belirterek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

CEZANIN DÜZELTİLEREK ONANMASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu dile getirerek cezanın düzeltilip yeniden onanmasını istedi.

"USUL VE YASAYA AYKIRI"

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadelerine yer verildi.