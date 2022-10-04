Son dakika haberi | Yapımı tamamlanan Menderes Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes Devlet Hastanesinin kasım ayı sonunda hizmete açılmasının planlandığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, milletvekili Kaya, Menderes'in sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda muhtarlarla bir araya geldi, yapımı tamamlanan Menderes Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, inşaatı tamamlanan hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından geçici kabulünün sağlanması için 13 Ekim'de uzman ekip gönderileceğini, inceleme süresinin bitiminin ardından kasım sonunda hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

75 yataklı hastanenin son sistem poliklinikleri, diyaliz ünitesi, acil servisi ve ameliyathaneleriyle tam teşekküllü bir hastane olacağını ve ilçenin ihtiyaçlarına uzun yıllar cevap vereceğini belirten Kaya, "Bu ilçeye yakışan bir hastane yaptık. Otel konforunda bir hastane oldu. ???????Hasta odaları tek kişilik ve çift kişilik olacak şekilde hazırlandı. Hastanemizde 4 ameliyathane salonu, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunuyor. 40 adet poliklinik odası, 3 doğum salonu, 10 diyaliz ünitesi mevcut."