Selvi Kılıçdaroğlu'ndan cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cinayete kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, beraberlerindeki kadın kolları üyeleriyle Ankara'da katledilen Sibel Köksal ve Ebru Yüksel'in ailelerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti ilk olarak Ankara'nın Mamak ilçesinde 2019'da cinayete kurban giden Sibel Köksal'ın ailesini ziyaret etti.

Sibel Köksal'ın annesi Gülizar Çetin, kızının aldatma bahanesi ile evli olduğu İbrahim Köksal tarafından öldürüldüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadıkları nedeniyle Parkinson hastası olduğunu belirten Gülizar Çetin, geride dört torunu kaldığını, iki torununun kendileri ile iki torunun diğer aileyle yaşadığını anlattı. Gülizar Çetin, kızının evli olduğu İbrahim Köksal ile işlettiği çiğ köfte dükkanından kalan borçlar olduğunu, kızının acısı yetmiyormuş gibi bir de katilin borçlarını ödeyemeye zorlandıklarını söyledi.

Gülizar Çetin, 9 duruşma boyunca kendilerine destek veren Aylin Nazlıaka'ya teşekkür ederek, "Karar duruşması 22 Nisan'da olacak. Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tek talebimiz adalet." dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu ise adaletin sağlanması için CHP ailesi olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini söylerken, çocukların geleceği için eğitimlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Zorlukları birlikte atlatabiliriz"

Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Mamak'ta geçen yıl katledilen Ebru Yüksel'in ailesini ziyaret etti.

Ebru Yüksel'in annesi ve babası, kızlarının emaneti olan üç çocuk ile hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Kızlarını 33 yaşında kaybetmenin derin acısını yaşadığını ifade eden aile, olay günü vurulan ve şimdi 5 yaşında olan torunlarının hala o günü unutamadığını ve anneanneden hiç ayrılmadığını belirtti. Kızlarının boşandığı erkek tarafından evlerinin önünde vurulduğu için acılarının hiç geçmediğini anlatan aile, katil babadan kalan borçlar nedeniyle bankadan sürekli tebligat geldiğini söyledi.

Selvi Kılıçdaroğlu, ailenin yaşadığı acının tarifsiz olduğunu vurgulayarak, "Avukat desteği ile reddimiras yapılabilir. Ne çocukların babalarından kalan borcu ödeyecek ekonomik gücü var ne de sizin. Bu süreci hukuki olarak çözüme kavuşturmak gerekiyor. Zorlukları birlikte atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka da yürüttükleri "YaşamHak Projesi" kapsamında her iki aileye de çocukların bursu, avukat desteği ve çocukların psikolojik tedavisi için ücretsiz destek sunacaklarını bildirdi.

Nazlıaka, kederli aileleri yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, "Hem mahkeme salonlarında hem de çocukların büyüme sürecinde bir ve beraber olacağız. Arkanızda dağ gibi duran CHP var. Asla yalnız ve çaresiz değilsiniz." diye konuştu.