Son dakika haberi... CHP'li Zeybek, İstanbul'da yangına müdahalede 59 saniyelik kayıp olduğunu ileri sürdü

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, acil numaraların 112'de toplanması sonrası İstanbul'da itfaiyenin yangına müdahalesinde 59 saniyelik bir gecikmenin yaşandığını ileri sürdü.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Haziran 2021'de tüm acil numaraların 112'de toplanmasıyla ilgili uygulamanın İstanbul'da itfaiye teşkilatında sıkıntılara neden olduğunu öne sürdü.

Daha önce 110'a gelen yangın ihbarlarında ortalama 30-40 saniyede ilgili birimlere aktarılarak 6 saniyede memurların araçlarına binip hareket ettiğini anlatan Zeybek, "Yangın ihbarından sonra, itfaiyenin İstanbul'da 2021'de ortalama 5 dakika 53 saniyede olay mahalline ulaşması sağlanıyordu. Ancak 110'un devreden çıkarak 112 üzerinden ihbarların yapılmasıyla birlikte, elimizde son 6 aya ilişkin veriler var, yaklaşık 59 saniyelik bir zaman kaybının ortaya çıktığı görülüyor." diye konuştu.

Zeybek, ihbar süresinde geçen ilave bir süre olduğunu öne sürerek, yangına zamanında müdahale edilmediğinde, saniyeler içinde büyüklüğünün birkaç katına çıktığını söyledi.

Yangına geç müdahale edildiği gerçeğinin ortaya çıktığını iddia eden Zeybek, yapılan araştırmanın, beklenilen performansın ortaya çıkmadığını gösterdiğini savundu.

Zeybek, çağrı aktarma biçiminde gerçekleşen süreçlerin engellenmesi gerektiğini dile getirerek, "İtfaiye komuta merkezlerinin hızlı ve etkin bir şekilde görevini sürdürebilmesi için 112 çağrı merkezi santrali ile itfaiye komuta merkezi santrali arasında tüm güvenlik önlemleri sağlanmış bir biçimi ile haberleşmenin sağlanması ve mevcut İBB kamera altyapısı ile uygulamaların kullanılabilmesi için 112 çağrı merkezi bilgisayarlarının yanında İBB network ağında çalışan bilgisayarların da konumlandırılmasına izin verilmesinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022