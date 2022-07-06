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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli sporcularımızdan Cezayir'de Akdeniz Oyunları başlarken madalya sözü almıştım. Tam 108 madalya kazanarak coşku ve inançla verdikleri sözlerini tuttular. 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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