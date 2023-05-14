Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Sandık başında açıklama yapan Erdoğan, "Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

EŞİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.