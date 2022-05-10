Son Dakika! Bahçeli'den Ümit Özdağ'a sert sözler: İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Suriyeli tartışmasına istinaden "Hayvandan aşağı biridir" ifadelerini kullanası büyük tartışma yarattı. Ertesi gün 11'de İçişleri Bakanlığı'na giden Özdağ, Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

TARTIŞMALARA BAHÇELİ DE KATILDI

İkili arasındaki tartışmalara geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli de katıldı. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir" dedi.

ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ: ADAYLIK KONUŞMASINI YAZDIM

Ümit Özdağ ise Bahçeli'nin bu sözlerine, "Bana meşrebi bozuk dememesi gerekir. Çünkü ben Ümit Özdağ, Sayın Bahçeli'nin adaylık konuşmasını yazan kişiyim. Meşrebim çok açıktır. Sayın Bahçeli meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz" diye yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN BİR TEPKİ DAHA

MHP lideri Bahçeli, konuyla ilgili Ümit Özdağ'a bir kez daha tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE EYLEM YAPMAK TERÖRİSTLERİN GAYESİ OLMUŞTUR"

MHP liderinin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Terörle mücadelenin en kilit bakanlıklarından birisi İçişleri Bakanlığıdır. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece teröristlerin gayesi olmuştur. Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması milletimizde tepkiye yol açmıştır.

"MEYDAN BOŞ DEĞİL, KURU GÜRÜLTÜYE PAPUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakanımızı ve hükümeti tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyen zavallılardır. TSK'nın şerefli komutanlarına, askerlerine İçişleri Başkanımıza ve MSB Bakanımıza saldırıya geçenlerin karşısında MHP vardır. İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik, edepsizliktir. Sayın Bakana ismiyle hitap etmek devleti ayaklar altına almak demektir. Bir kez daha dile getiriyorum ki terörle mücadeleyi icra eden devlet adamlarımıza dil uzatanları kınıyorum. Meydan boş değil, kuru gürültüye pabuç bırakılmayacaktır."