Son anketten muhalefetin adayıyla ilgili bomba sonuç! Yüzde 22.8 &quot;Doğru isme oy veririz&quot; dedi - Haberler

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Son anketten muhalefetin adayıyla ilgili bomba sonuç! Yüzde 22.8 "Doğru isme oy veririz" dedi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Yöneylem Araştırma, mayıs ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete, muhalefet partisinin olası Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sonuç damga vurdu. Katılımcıların yüzde 22.8'i "Muhalefet doğru aday çıkarırsa seçimi kazanır" görüşünde birleşti.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak ediliyor. Her ne kadar kulislerde birden fazla isim geçse de vatandaşların gönlünde yatan isimler de var.

Yöneylem Araştırma'nın mayıs ayı anketi 26 ilde, 2400 kişiyle yapıldı. Son mülteci tartışmaları sonrasında Zafer Partisi'nin oylarındaki artışın dikkat çektiği ankete göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 8.4 farkla kazandı.

Son anketten muhalefetin olası adayıyla ilgili bomba sonuç! Yüzde 22.8 'Oyumuz adaya göre' dedi

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 30'un üzerinde tutunurken, CHP de 30 bandını zorluyor. Ankette İYİ Parti yüzde12.3 oy alırken, HDP yüzde 10.3, MHP ise 7.4 alıyor. Zafer Partisi ise 2.4'e ulaşmış gözüküyor.

Son anketten muhalefetin olası adayıyla ilgili bomba sonuç! Yüzde 22.8 'Oyumuz adaya göre' dedi

Ankete damga vuran sonuç ise muhalefetin adayıyla ilgili kısım oldu. "Sizce önümüzdeki seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Muhalefetin adayı mı kazanır?" diye sorulan katılımcıların yüzde 40.8'i Erdoğan derken, yüzde 36.4'ü muhalefetin adayını seçti. Yüzde 22.8 ise "Muhalefet doğru aday çıkarırsa seçimi kazanır" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Seçim anketi, Politika, Güncel, Haberler

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