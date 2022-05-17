Son anketten muhalefetin adayıyla ilgili bomba sonuç! Yüzde 22.8 "Doğru isme oy veririz" dedi

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak ediliyor. Her ne kadar kulislerde birden fazla isim geçse de vatandaşların gönlünde yatan isimler de var.

MAYIS AYI ANKET SONUÇLARINI YAYINLADILAR

Yöneylem Araştırma'nın mayıs ayı anketi 26 ilde, 2400 kişiyle yapıldı. Son mülteci tartışmaları sonrasında Zafer Partisi'nin oylarındaki artışın dikkat çektiği ankete göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 8.4 farkla kazandı.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 30'un üzerinde tutunurken, CHP de 30 bandını zorluyor. Ankette İYİ Parti yüzde12.3 oy alırken, HDP yüzde 10.3, MHP ise 7.4 alıyor. Zafer Partisi ise 2.4'e ulaşmış gözüküyor.

MUHALEFETİN ADAYIYLA İLGİLİ KISIM DİKKAT ÇEKTİ

Ankete damga vuran sonuç ise muhalefetin adayıyla ilgili kısım oldu. "Sizce önümüzdeki seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Muhalefetin adayı mı kazanır?" diye sorulan katılımcıların yüzde 40.8'i Erdoğan derken, yüzde 36.4'ü muhalefetin adayını seçti. Yüzde 22.8 ise "Muhalefet doğru aday çıkarırsa seçimi kazanır" dedi.