Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları altında yapılan son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 2 bin kişiye "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 32,6 ile CHP birinci çıkarken, AK Parti yüzde 31,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Muhalefet "erken seçim" talebini dile getirmeye devam ederken; iktidar ise seçimlerin zamanında yapılacağı karşılığını veriyor. Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını tutuyor.

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKETİ YAYIMLADI

Son olarak ASAL Araştırma, Eylül 2025 anketini paylaştı. Ankette 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP FARKI ARTIRDI, AK PARTİ ERİDİ

ASAL'ın son anketine göre CHP yüzde 32,6 oy oranına ulaştı. İkinci sıradaki AK Parti ise 31,5'e düştü. DEM Parti, yüzde 9,2 oy oranına ulaşırken; MHP ise 7,9'da kaldı.

İşte ankete göre partilerin oy oranları:

CHP: %32.6

AK Parti: %31.5

DEM Parti: %9.2

MHP: %7.9

İYİ Parti: %5.3

Zafer Partisi: %4.5

Yeniden Refah Partisi: %2.9

Anahtar Parti: %1.8

Türkiye İşçi Partisi: %1.4

Diğer: %2.9

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Gerçek seçimi yapalım, haticeyi veya neticeyi herkes görsün, Akpkk=Mhpkk tamamen bitmiştir, çevremde arkadaşlarım da bu partiyi koyu bir şekilde destekleyenler, şuan istifa edip muhalefet tarafına üye oluyorlar...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında makarna yiyen o kadar çok yok varsada paramız olmadığından mecburiyetten yiyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

Babacım puan farkıyla önde diyorsunuz da böyle bir dünyada chp denilen mekanizma daha bu halde 1 puanla kazaniyorsa o seçimi coktaaaan kaybettiği bellidir , mekanizma işlemiyor bu görüntü bozuk bir görüntü kaybeden halk , insanların CHP’ye atmamasını anlıyorum ama akpye meyil etmesini anlamıyorum , insanları katleden pkk elemanları hapisten beraat wdiyor ekonomi zaten yok aile kurumu da yok ahlak yerlerde ruh hastaliginda 2. Siradayiz ve akp 1 puanla kaybediyor öyle mi ? Bitmişsiniz siz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımgtjqcpvq9:

akp adına iyimser bir anket gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hükümet yanlısı olan asal kırpa kırpa ancak bu sonucu çıkartıyor ise gerçek sonuç akp açısından çok vahim demektir..muhalefete ve özellikle chp ye karşı haksızca her konuda yapılan haksızlıklar ne yaparsanız yapın halkın iradesine gem vurulamayacağının en büyük kanıtıdır gelinen bu durum..biz halk olarak sabırlıyız zira akan su yolunu elbet bulacak ve demokrasi elbette kazanacaktır..bunu Türk tarihini okuyunca anlamak ta mümkün zira tarih yanıltmaz iyiler iyi, kötülerden kötü olarak yazılmıştır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
