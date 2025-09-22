Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefet "erken seçim" talebini dile getirmeye devam ederken; iktidar ise seçimlerin zamanında yapılacağı karşılığını veriyor. Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını tutuyor.

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKETİ YAYIMLADI

Son olarak ASAL Araştırma, Eylül 2025 anketini paylaştı. Ankette 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP FARKI ARTIRDI, AK PARTİ ERİDİ

ASAL'ın son anketine göre CHP yüzde 32,6 oy oranına ulaştı. İkinci sıradaki AK Parti ise 31,5'e düştü. DEM Parti, yüzde 9,2 oy oranına ulaşırken; MHP ise 7,9'da kaldı.

İşte ankete göre partilerin oy oranları:

CHP: %32.6

AK Parti: %31.5

DEM Parti: %9.2

MHP: %7.9

İYİ Parti: %5.3

Zafer Partisi: %4.5

Yeniden Refah Partisi: %2.9

Anahtar Parti: %1.8

Türkiye İşçi Partisi: %1.4

Diğer: %2.9