Somali Adalet Bakanı Sheikhali: İsrail'in Somaliland'i tanıması ihlaldir

SOMALİ Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, " İsrail'in Somaliland'i tanıması ihlaldir. Öncelikle, uluslararası hukukun ve uluslararası normların ihlalidir. İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası normlara saygı duymadığını gösteriyor" dedi.

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından Ankara'da düzenlenen 'Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu' programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail'in Somaliland'i tanımasına ilişkin soruya Sheikhali, "İsrail'in Somaliland'i tanıması ihlaldir. Öncelikle, uluslararası hukukun ve uluslararası normların ihlalidir. İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası normlara saygı duymadığını gösteriyor. Bu, İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası normlara saygı duymadığını göstermektedir. Bu tutum son 50-60 yıldır sürmektedir. Oysa Somali tek, birleşik, egemen ve bağımsız bir devlettir. Biz Somali halkı olarak kendimizi ihlal edilmiş hissediyoruz, biz ne istediklerini biliyoruz, Somali'yi bölmek istiyorlar. Bu çok eski bir taktik, böl ve yönet taktiği" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE, BU KONUDA ÖNCÜ OLDU'

Türkiye'nin rolüne vurgu yapan Sheikhali, "Türkiye ve diğer uluslararası dostlarımız gibi, bu özel anda bize yardım eden, Somali'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve siyasi bağımsızlığına desteklerini yeniden teyit eden dostlarımız olduğu için şanslıyız. Türkiye bu konuda öncü oldu ve onların rolünü gerçekten takdir ediyoruz" dedi.

'JETLERİN DOST BİR ÜLKEDEN GELDİĞİNİ BİLMEK HALKIMIZA GÜVEN VERDİ'

Son haftalarda Mogadişu semalarında Türk savaş uçaklarının görülmesinin Somali halkı açısından güçlü bir mesaj olarak algılandığını belirten Sheikhali, "Türk jetleri terörle mücadele kapsamında görev yapmaktadır. Uzun yıllar bu sesi yalnızca Somali'nin düşmanlarından duyduk. Bu kez jetlerin dost bir ülkeden geldiğini bilmek, halkımıza büyük bir güven ve huzur verdi. Bu, geçen yıl Türkiye ile imzaladığımız savunma anlaşmasının doğal bir sonucudur. Türkiye, savunma anlaşmasını onurlandırmış, en modern askeri ekipmanları Somali'ye getirmiş ve ülkemizi savunmak için fiilen harekete geçmiştir. Bu, Türkiye'nin kararlılığının sözde değil, eylemle olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Somali ilişkilerine değinen Sheikhali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyareti 'tarihi' olarak nitelendirdi. Söz konusu ziyaretten önce kimsenin Somali'ye gelmeye cesaret edemediğini belirten Sheikhali, "Türkiye bu cesareti gösterdi. Bu, gerçek dostluğun temelidir" dedi.

Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY) ile 2 ülke arasında bağ kurulduğunu ifade eden Sheikhali, "Türkiye bugün Somali'de askeri altyapı kurabilecek, üsler ve savunma sistemleri konuşlandırabilecek güven ortamına sahiptir. Bu, ilişkilerimizin geldiği stratejik seviyeyi göstermektedir" ifadelerini kullandı.