SOL Parti Artvin Milletvekili Adayı Özlem Akyürek Ardanuç'ta Vatandaşlarla Buluştu

SOL Parti Artvin Milletvekili adayı Özlem Akyürek, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Ardanuç ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. Akyürek, halkın görüşlerini alarak daha adil ve aydınlık bir ülke için destek istedi. SOL Parti Ardanuç İlçe Başkanı Atakan Şahin de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti Artvin Milletvekili adayı Özlem Akyürek, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Ardanuç ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. İlçe merkezinde halk pazarını gezip Ardanuç esnafıyla bir araya gelen Akyürek, "Halkın görüşlerini aldık, halkla bir aradaydık tüm gençler için, emekçiler için ve çocuklar için daha güvenli bir dünya, daha adil bir ülke, daha aydınlık bir ülke için iki kadın adayımıza destek istedik" dedi.

Artvin'de SOL Parti iki kadın milletvekili adayıyla seçime katılıyor. Adaylardan Özlem Akyürek, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"HALKIN YAŞAM STANDARTLARININ ÇOK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Özlem Akyürek şunları söyledi:

"Bugün Ardanuç'tayız ve 'Bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy SOL Parti'ye' dedik. Halkın görüşlerini aldık, halkla bir aradaydık tüm gençler için, emekçiler için ve çocuklar için daha güvenli bir dünya daha adil bir ülke daha aydınlık bir ülke için iki kadın adayımıza destek istedik. Ardanuç'ta çoğu insanın tepkisinin olduğunu gördük. Yaşam standartlarının çok düştüğünü ve özellikle üreticilerin zorlandığını gördük. Aynı zamanda AK Parti'nin kendi seçmeninden belli başlı tepkiler aldık. 20 yıldır bir yere varamadıklarını üreticinin zorda olduğunu ve buna benzer tepkilerle karşılaştık. Biz de aydınlık bir Türkiye için 'bir oy SOL Parti'ye dedik."

SOL parti Ardanuç İlçe Başkanı Atakan Şahin ise, "Çalışmalarımızı bugün Ardanuç'ta sürdürdük, arkadaşlarımızla beraber güzel bir seçim çalışması yaptık. Herkese vatana millete hayırlı olsun" dedi.