Siyasi partilerin 2018-2023 oy kıyaslaması yapıldı! Araştırmaya AK Parti ve İYİ Parti'deki değişim damga vurdu

ORC Araştırma'nın partilerin 2018-2023 oy kıyaslamasını yaptığı çalışmaya AK Parti'nin kan kaybı ve İYİ Parti'nin yükselişi damga vurdu. Söz konusu dönemde AK Parti'nin oy oranı yüzde 10,6 düşerken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 9,1 yükseliş gösterdi.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma, son çalışmasında siyasi partilerin 2018-2023 oy kıyaslamasını yaptı. Araştırmada AK Parti'deki kan kaybı ve İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti.

AK PARTİ'NİN YÜZDE 10'DAN FAZLA KAYBI VAR

Haziran 2018'de yüzde 42,6 olan AK Parti'nin oy oranı 2023 Ocak'ta yüzde 32'ye düştü. İktidar partisindeki kan kaybı yüzde 10,6 oldu.

İYİ PARTİ OY ORANINI YÜZDE 9,1 YÜKSELTTİ

Ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı yüzde 22,6'dan yüzde 23,5'e çıktı. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 10'dan yüzde 19,1'e yükseldi. İYİ Parti bu süreçte oyunu yüzde 9,1 yükseltti.

MHP VE HDP'DE YÜZDE 4'TEN FAZLA DÜŞÜŞ VAR

Seçimlerin kilit partisi olarak gösterilen HDP'nin oyu yüzde 11,7'den yüzde 7,3'e geriledi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise yüzde 11,1'den yüzde 6,2'ye düştü.