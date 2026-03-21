MHP, CHP ve Gelecek Partisi ile bayramlaştı

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP, CHP ve Gelecek Partisi heyetleriyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan başkanlığındaki CHP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet ağırladı.

Topcu, bayramları tüm güzellikleriyle hissetmek istediklerini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özcan ise "Terörsüz Türkiye" sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ferasetli tutumunu takdirle karşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası süreci daha kimsenin okuyamadığı dönemde, güvenlik ve milletin birliği perspektifiyle okuması nedeniyle Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir görev üstlendiğini, yük üstlendiğini düşünüyorum. Allah şahit ki bunu ilk günden itibaren her ortamda söyledim. Televizyonlarda söyledim. Şimdi Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Birleşelim, bir olalım, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu memleketin kadim sorunlarını çözelim' dediği noktada henüz Suriye devrimi yaşanmamıştı. Henüz bir Venezuela meselesi görmemiştik. Henüz İran'a büyük bir saldırı görmemiştik. Yani Orta Doğu'da paradigmanın değiştiğine dair en ufak bir fikrimiz henüz yoktu. Duyumlarımız vardı, hissiyatlarımız vardı ama gerçekleşmiş bir şey yoktu. Sayın Bahçeli'nin bu perspektifi göz önünde bulundurarak ortaya koyduğu ferasetli bakış açısının çok önemli olduğunu ve milletimizin de devletimizin de uzun yıllar sonra bunu daha detaylı bir biçimde analiz edip daha iyi anlayacağını düşünüyorum."

Bunun üzerine Topcu, Bahçeli'nin iki yıl önce yaptığı çağrının arkasında detaylı bir okuma ve feraset bulunduğunu dile getirerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir tecrübe birikiminin sonucu olduğunu söyledi.

Topcu, "Bütün siyasi menfaatler, her şey bir kenara bırakılarak Sayın Liderimiz çok önemli bir çağrı yaptı. Bakın, o ilk çağrının yapıldığındaki tepkiler ile şimdiki duruma baktığımızda bu süreç zarfında çok önemli kabul alanlarının oluştuğunu görebiliyoruz. Yani birden de olmuyor. Yavaş yavaş ikna ederek ki bunlarda çok önemli mesafeler katedildi. Burada ülke menfaati söz konusuysa yapılamayacak hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programı kapsamında Gelecek Partisi heyeti de MHP'yi ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Bülent Kaçar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Murat Batıhan yer aldı.

Erkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP camiasının bayramını kutlayarak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından kaleme alınan "Gazze'de Soykırım" kitabını hediye etti.