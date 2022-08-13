Haber : Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: Tansu Çiller seçime aylar kala parti kuruyor - Haberler

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Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: Tansu Çiller seçime aylar kala parti kuruyor

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Bir süredir siyasete yeniden döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in partisini kurmak için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. Siyaset kulislerinde Çiller'in, seçime aylar kala il başkanlarını atamaya başladığı öne sürüldü.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini söylemişti.

İL BAŞKANLARINI ATAMAYA BAŞLADI

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere aylar kala siyaset kulislerinde konuşulan son bilgilere göre Çiller bu kez partisini kurma çalışmalarına hız verdi. Çiller'in il başkanlarını atamaya başladığı da öğrenildi.

"BEN MİLLETİMİ ÖZLEDİM" DEMİŞTİ

Çiller geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde aktif siyasete geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Tansu Çiller Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hek Tor:

Senden bir cacık olmaz... 1995 yılında 2 aracımın plakasını da ...TR 95 olarak değiştirdiğim için hala utanç duymaktayım...

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serdar seyithanoğlu:

Allah Aşkına yeter artık...

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