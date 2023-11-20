Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Tanıtım Grubu tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Yüzügüllü, Sivrihisar'ın turizm destinasyonu haline gelmesi ve çeşitli projeleriyle Eskişehir'in tanıtımına önemli katkılar sağladı.

Sivrihisar'da hayata geçirdiği projelerle Eskişehir'in tanıtımına önemli katkılarda bulunan ve Sivrihisar'ı turizm destinasyonu haline getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye, Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü takdim edildi.

Eskişehir'de gerçekleşen ETG 2023 Ödül Töreni'nde sahneye çıkan Başkan Yüzügüllü'ye, Sivrihisar Ulu Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi sürecindeki girişimlerinin yanı sıra Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Nasreddin Hoca Kültürevi, Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi, Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları ile birlikte Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali gibi festivaller aracılığı ile Eskişehir'e olan katkılarından dolayı 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü takdim edildi.

Kente değer katan tüm projelerin ardında bir ekip olduğuna dikkat çeken Başkan Yüzügüllü, ödülünü alırken yaptığı konuşmasında, "Sivrihisar'ı daha da güzel yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gecede çeşitli kategorilerde verilen ödüller arasında öne çıkan isimlerden biri de Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa'daki yüzme yarışmalarında altın madalyalar kazanan Ramazan Güven oldu. Güven, ödülünü Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'den aldı. - ESKİŞEHİR