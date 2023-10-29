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Siverek'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Siverek Kaymakamı Musa Aydemir'in tebrikleri kabul etmesinin ardından protokol üyeleri bina önüne geçti. Atatürk Bulvarı'nda başlayan askeri araç korteji ise Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda son buldu. Törene Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, askeri erkan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.