Sivas'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Yeni Eylem Planı Açıklandı

Sivas AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında basın toplantısı düzenleyerek, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar ve yeni Ulusal Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında AK Parti Sivas Kadın Kolları tarafından İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya kadın kolları yönetimi ile il yönetimi katıldı. Basın toplantısında konuşan AK Parti Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Mesude Eken, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kağıt üzerinde bırakılmadığını, sahaya inen ve sonuç üreten bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Eken, KADES uygulamasının bu çalışmaların en somut örneklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "KADES, kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhıdır. Uygulama 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilmiş, ihbarlar tek tuşla alınmış, kolluk birimlerimiz olay yerine ortalama 6 dakika gibi kısa bir sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiştir" dedi.

"İlmek İlmek ördük"

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 208 bin 525 hanede kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yüz yüze bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını aktaran Eken, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı üzerinden yapılan her başvuruda uzman ekiplerin risk altındaki kadınlara anlık ve bütüncül destek sağladığını belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan "Veriye dayalı politika üretimi" için bu yıl yeni bir döneme giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı, dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan, kadınların güvenliği için kurumsal kapasiteyi derinleştirirken toplumsal katılımı da güçlendiren bir vizyonla tasarlanmıştır. ve biz AK Parti olarak diyoruz ki: Bu kurumsal yapıyı, bu istatistikleri ve sahadaki emeği sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 23 yılda ilmek ilmek ördük" dedi. - SİVAS