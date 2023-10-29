Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

SİVAS'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Tren garı önünde başlayan yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Ay- yıldızlı bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte marşlar söylendi. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar, etkinlik sonunda tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisini ise ilgiyle takip etti.