Sistani'den İran'a Destek Çağrısı ve Protesto Daveti

Irak'taki Şiilerin en yüksek dini mercisi olan Ayetullah Ali Sistani, İran'da dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve siyasi liderlerin hedef alınmasının tüm bölgeyi derin bir kaosa sürükleyebileceğini ve geri dönülemez zararlara yol açabileceğini ifade etti.

Irak'taki Şiilerin en yüksek dini mercisi olan Ayetullah Ali Sistani'nin Necef'teki Ofisi'nden İran'a yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırıların devam etmesini ve ülkenin dini ve siyasi liderliğinin hedef alınacağına yönelik tehditlerini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Böyle bir saldırının sadece dini ve ahlaki ilkelerin değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve teamüllerin de açık bir ihlali olacağına vurgulayan Sistani, böyle bir adımın tüm bölgeyi derin bir kaosa sürükleyebileceğini ve geri dönülemez zararlara yol açabileceğini ifade etti. Sistani uluslararası topluma ve özellikle İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, "Bu zalim savaşı durdurmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin adil ve barışçıl bir çözüm üretmek için azami çaba sarf edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İran Yalnız Değil" protesto çağrısı

Ayetullah Ali Sistani'nin açıklamasının ardından Irak'taki Merkezi Halk Komitesi, halkı kitlesel bir protestoya katılmaya davet etti. Komiteden yapılan açıklamada, "İran Yalnız Değil" sloganıyla cumartesi günü başkent Bağdat'ta düzenlenecek protesto gösterisine Irak halkının tüm kesimlerinden geniş katılım beklendiği ifade edildi. Ayrıca, protesto gösterisinde sadece Irak, İran ve Filistin bayraklarının taşınmasına izin verileceği, etkinliğin herhangi bir siyasi amaçla kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi. - NECEF