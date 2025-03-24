Şişli Belediyesi'ne atanan kayyumun ilk icraatı bu oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

BELEDİYE PERSONELİ BİNAYA ALINMADI

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye personeli içeri alınmazken bina önündeki bekleyiş sürüyor.

İLK İŞİ BAYRAK VE POSTERLER OLDU

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.

"ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyuma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.