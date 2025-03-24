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Şişli Belediyesi'ne atanan kayyumun ilk icraatı bu oldu

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyum atandı. Sabah işe başlayan kayyum Cevdet Ertürkmen ilk iş olarak İmamoğlu ve Şahan afişlerini toplattı. Bu karara CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

BELEDİYE PERSONELİ BİNAYA ALINMADI

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye personeli içeri alınmazken bina önündeki bekleyiş sürüyor.

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı

İLK İŞİ BAYRAK VE POSTERLER OLDU

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı

"ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyuma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.

Şişli Belediyesi kayyumunun ilk talimatı CHP'lileri kızdırdı

Şişli Belediyesi'ne atanan kayyumun ilk icraatı bu oldu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

parasını saçarak vekil olan şımarık zengin aile çocuğu; gecesini gündüzüne katarak ders çalısmış kaymakam olmus, kanun nizam çerçevesinde kayyum olarak atanan kişiyi eleştirme hakkı bulduğu gibi tehdit varı paylaşımlar yapabiliyor... fazla özgürlükler ülkesiyiz...

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

2. olarakta şu maması kesilen tarikat ve vakıflara özellikle okçuluk derneğine para yollasın.

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Belediye meclis üyeleri belediyeyi terk etsin ne demek ulan bir makam verilen padişah kesiliyor

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Haber Yorumlarıkarakus58:

haklının korkmasına gerek yok hapse atılanlar bir terördür soyguncudur

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Haber YorumlarıAdam Bey:

kayyum sadece CHPli kayyum olabilir yoksa paralar yine çalınır Ayakkabu Kutusu partisi tarafından.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Şimdi devlet başa geçti şimdi hesap verme zamanı

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

saraya belli bi aidat yollasın

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

yalaka yiyici iş başında.

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Haber YorumlarıBy_ Aslan:

helal sana Dayıoğlu ??

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Haber YorumlarıDağıstan:

Önceki yönetimler zamanındaki yapılanları araştırmalı..

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme22
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