Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan ilk mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.

YERİNE KAYYUM ATANDI

Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın yerine Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

ŞAHAN'DAN İLK MESAJ: ŞİŞLİ SİZE EMANET

Kayyum kararının ardından Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli Şişli Halkı, 19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır. Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet."