Önder'in kızı babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu

İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından aort damarı yırtılan ve 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Kandemir'in mektubunda şu satırlar yer aldı;

"YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR"

"Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman.

"KEDİM ÖLDÜ DİYE ARARDIM"

Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum."