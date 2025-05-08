Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

İmamoğlu'na erişim engeli getirilmesi dev platformu harekete geçirdi

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Meclis'e neden getirilmediği belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te anma programı düzenlendi. Herkes Önder'in maaşının neden Meclis'e getirilmediğini merak ederken ailesinin bu merasimi istemediği ortaya çıktı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te anıldı. Anma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tören Salonu'nda gerçekleşti.

BAHÇELİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önce Sırrı Süreyya Önder için hazırlanan anma köşesini ziyaret etti, ardından DEM Parti milletvekillerine taziye dileklerini iletti. Bahçeli, töreni sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi. Bahçeli'nin bu hareketi kameralara saniye saniye yansıdı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Meclis'e neden getirilmediği belli oldu

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de Bahçeli'ye eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen taziye programına katıldı. DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile partililere baş sağlığı dileklerini ileten Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

"AİLESİ İSTEMEDİĞİ İÇİN NAAŞI MECLİS'E GETİRİLMEDİ"

Bu tören sonrası Önder'in cenazesinin neden TBMM'ye getirilmediği merak edildi. Önder'in cenaze törenine ilişkin konuşan Fatih Atik "Ailesi istemediği için Meclis'e naaşı getirilmedi. Devlet Bahçeli, salon girişinde Önder'in fotoğrafına dokundu. Süreyya Önder yüreği geniş bir insandı. Köprü görevi kuran önemli bir işlev üstlenmişti. Uzatılan el sadece Süreyya Önder'e değildi, uzatılan el devletin şefkat elidir. Tüm partiler oradaydı. Dikkat çeken görüntü, Süreyya Önder'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşıydı" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Meclis'e neden getirilmediği belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.