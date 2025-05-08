Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Meclis'e neden getirilmediği belli oldu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te anıldı. Anma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tören Salonu'nda gerçekleşti.

BAHÇELİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önce Sırrı Süreyya Önder için hazırlanan anma köşesini ziyaret etti, ardından DEM Parti milletvekillerine taziye dileklerini iletti. Bahçeli, töreni sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi. Bahçeli'nin bu hareketi kameralara saniye saniye yansıdı.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de Bahçeli'ye eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen taziye programına katıldı. DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile partililere baş sağlığı dileklerini ileten Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

"AİLESİ İSTEMEDİĞİ İÇİN NAAŞI MECLİS'E GETİRİLMEDİ"

Bu tören sonrası Önder'in cenazesinin neden TBMM'ye getirilmediği merak edildi. Önder'in cenaze törenine ilişkin konuşan Fatih Atik "Ailesi istemediği için Meclis'e naaşı getirilmedi. Devlet Bahçeli, salon girişinde Önder'in fotoğrafına dokundu. Süreyya Önder yüreği geniş bir insandı. Köprü görevi kuran önemli bir işlev üstlenmişti. Uzatılan el sadece Süreyya Önder'e değildi, uzatılan el devletin şefkat elidir. Tüm partiler oradaydı. Dikkat çeken görüntü, Süreyya Önder'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşıydı" ifadelerini kullandı.