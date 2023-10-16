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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 61 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç eşyası ele geçirildi ve 61 şüpheli gözaltına alındı.