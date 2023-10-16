Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 61 Şüpheli Gözaltına Alındı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç eşyası ele geçirildi ve 61 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda; 14,80 gram esrar, 14 gram skunk, 8,34 gram metamfetamin, 0,39 gram eroin, 2 adet sentetik ecza, 1 adet bong, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 bin 260 paket sigara, bin 384 adet muhtelif emtia, 18 adet cep telefonu, 6 adet elektronik emtia ve 9 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan 61 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika