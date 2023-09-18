Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 67 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 10.7 gram esrar, 6 adet kenevir, 2,09 gram metamfetamin, 10 bin 424 paket sigara, 2 bin 305 adet puro, bin 798 adet muhtelif emtia, 63 adet cep telefonu, 142 adet cep telefonu aksesuarı, 129 adet elektronik emtia, 83 şişe kaçak alkol, 3 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda farklı suçlardan toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.