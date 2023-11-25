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Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapan gruba polis müdahalesi

Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve 21 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplanmıştı.