Şırnak'ta İçme Suyu Sorunu İçin Bakanlıkla Görüşme Yapıldı

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte içme suyu sorununu çözmek için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüklerini açıkladı.

Şırnak'ta son yıllarda artan kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kent genelinde sık sık su kesintileri yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı daha belirgin hale gelirken, vatandaşlar uzun süredir kalıcı bir çözüm bekliyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Şırnak'ın su sorununu görüştüklerini belirtti.

Milletvekili Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şırnak ilimizin içme suyu sorununu gidermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşerek talebimizi ilettik. İçme suyu ihalesinin yapılması için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılması adına girişimlerimize devam ediyoruz."

Milletvekili Tatar, sürecin hızla tamamlanarak Şırnak'ın içme suyu probleminin kalıcı şekilde çözülmesini hedeflediklerini ifade etti. - ŞIRNAK