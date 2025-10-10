Haberler

Şırnak'ta İçme Suyu Sorunu İçin Bakanlıkla Görüşme Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte içme suyu sorununu çözmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüklerini açıkladı. Kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle sık sık yaşanan su kesintileri için kalıcı bir çözüm talep ediliyor.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte içme suyu sorununu çözmek için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüklerini açıkladı.

Şırnak'ta son yıllarda artan kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kent genelinde sık sık su kesintileri yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı daha belirgin hale gelirken, vatandaşlar uzun süredir kalıcı bir çözüm bekliyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Şırnak'ın su sorununu görüştüklerini belirtti.

Milletvekili Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şırnak ilimizin içme suyu sorununu gidermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşerek talebimizi ilettik. İçme suyu ihalesinin yapılması için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılması adına girişimlerimize devam ediyoruz."

Milletvekili Tatar, sürecin hızla tamamlanarak Şırnak'ın içme suyu probleminin kalıcı şekilde çözülmesini hedeflediklerini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.