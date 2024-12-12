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Şırnak'ta Hükümlüler için Kamuya Yararlı İş Protokolü İmzalandı

Şırnak'ta Hükümlüler için Kamuya Yararlı İş Protokolü İmzalandı
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Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuya yararlı işte çalıştırılacak hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, hükümlülerin sosyalleşmesini ve suç işlemelerini engellemeyi amaçlıyor.

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Şırnak Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen törende, protokol Vali Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin tarafından imzalandı. Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun da hazır bulundu. Üç yıl geçerli olacak protokolle haklarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da mahkemeler tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi sağlanarak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak amaçlanıyor. Hükümlülerin kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak da amaçlanıyor.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım, onarım, çevre düzenleme ve genel idare hizmetlerinde çalıştırılacakları belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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