Şırnak'ta Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı Kuruldu

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Platformunca, 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ve Filistin'de yaşananların fotoğraflarının yer aldığı çadırda, STK üyeleri nöbet tuttu. Platform adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Çatı, "28 gündür tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 28 gündür Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor" dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi. - ŞIRNAK