Sırbistan'da Genç Profesyoneller için Mesleki Uygulama Programı Sertifikaları Teslim Edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen AGİT tarafından düzenlenen Genç Profesyoneller için Mesleki Uygulama Programı katılımcılarına sertifikaları teslim edildi. Program, Sırbistan'da azınlıkların ve az gelişmiş toplulukların devlet kurumlarında daha fazla temsil edilmesini amaçlamaktadır.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen "Genç Profesyoneller için Mesleki Uygulama Programı" katılımcılarına sertifikaları teslim edildi.

Türkiye'nin de desteğiyle AGİT Sırbistan Misyonu ve Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları Bakanlığı işbirliğinde, Sırbistan'ın güney ve güneybatısındaki azınlıkların ve az gelişmiş toplulukların devlet kurumlarında daha fazla temsil edilmesini amaçlayan programa, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 7 genç katıldı.

Başkent Belgrad'daki sertifika törenine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye'nin, programa 2 yıldır katkı sunduğunu anımsatarak "Türkiye olarak Sırbistan'daki tüm kurumlarımızla bölgenin kalkınmasına katkı sunmakta olduğumuzu, bu çerçevede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızın (TİKA) bölgede 150'nin üzerinde proje gerçekleştirdiğini, bölgenin gelişimi için desteğimizin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtmek isterim." dedi.

Törene ayrıca, Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı Tomislav Zigmanov, Sırbistan Eşitliğin Korunması Komiseri Brankica Jankovic ile Belgrad'daki Norveç ve Polonya büyükelçileri de katıldı.

Sırbistan'ın güney ve güneybatısı gibi en genç nüfuslu bölgelerinden gençlerin devlet kurumlarına katılmalarının desteklenmesi, gençlerin kamu sektörü konusunda bilgilenmesi, bu sektöre katılımları ile istihdam edilebilirliğini artırma, onlara hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetişim alanındaki kurumsal çalışmalara ilişkin deneyimsel öğrenme ve yardımcı eğitim faaliyetleri sunma hedefleriyle yürütülen programa,Türkiye'nin yanı sıra Norveç ve Polonya da katkı sağladı.

Sertifika töreninde, yaklaşık 1 yıl süren programı tamamlayan gençlerin iş sahibi olduğu bilgisi de paylaşıldı.