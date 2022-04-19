Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'li senatörleri kabul etti
AA - Filip Stevanovic - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DETAYI: Vucic'in senatörlerle görüşmesi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Thom Tillis ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DETAYI:
Vucic'in senatörlerle görüşmesi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Thom Tillis ile bir araya geldi.
AA / Filip Stevanovic - Politika