Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'li senatörleri kabul etti - Haberler

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'li senatörleri kabul etti

AA - Filip Stevanovic - Politika
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GÖRÜNTÜ DETAYI: Vucic'in senatörlerle görüşmesi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Thom Tillis ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DETAYI:

Vucic'in senatörlerle görüşmesi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Thom Tillis ile bir araya geldi.

AA / Filip Stevanovic - Politika

Politika, Güncel, Haberler

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