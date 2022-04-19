Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'li senatörleri kabul etti

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Vucic'in senatörlerle görüşmesi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Thom Tillis ile bir araya geldi.