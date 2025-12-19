Haberler

Sırp bakan: "Ukrayna gibi Hırvatistan da toprak kaybederek bedel ödemeli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Boris Bratina, Hırvatistan'ın geçmişteki hatalarından dolayı ceza alması gerektiğini belirtti. Hırvatistan Dışişleri Bakanı ise açıklamaları sert bir dille kınadı.

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Boris Bratina, "Ukrayna gibi Hırvatistan da toprak kaybederek bedel ödemeli" dedi.

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Boris Bratina, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda komşu ülke Hırvatistan'ın geçmişteki hataları nedeniyle "Ukrayna gibi" cezalandırılması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun Sırbistan Raportörü Tonino Picula'nın "Sırbistan'ın "Sırp dünyası" konseptinden ve Sırp Ortodoks Kilisesi aracılığıyla nüfuz sahip olduğu komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmaktan vazgeçmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını yorumlayan Bratina, Hırvatistan'ın Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolü ve 1990'lı yıllardaki olaylar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Hırvatistan bir şekilde cezalandırılmak zorunda"

Bratina, "Ukrayna gibi Hırvatistan da toprak kaybederek bedel ödemeli. Bunun için başka türden bir ceza düşünülemez. Elbette kimsenin sırf Hırvat oldukları için etrafta dolaşıp Hırvatları öldürme gibi bir niyeti yok, bu saçmalık. Ama Hırvatistan, bir şekilde cezalandırılmak zorunda. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na korkunç bir şekilde dahli, ayrıca 1990'ların başından itibaren, hatta daha öncesinde Komünist Parti'nin Hırvat kanadını Kızıl Ustaşaların yönettiği tüm Sosyalizm dönemi boyunca yaptıkları nedeniyle bir şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'dan kınama

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Bratina'nın açıklamalarını sert bir dille kınayarak bu sözleri "agresif, kabul edilemez ve skandal" olarak nitelendirdi. Hırvat bakan, "Hırvatistan'a ve diğer ülkelere karşı saldırı geçmişi olan bir ülkeden gelen siyasi açıdan skandal ve kabul edilemez açıklamalara tanıklık ediyoruz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, sözlü saldırıdır" dedi. Grlic Radman, komşu ülkeden gelen böyle bir söylem karşısında herkesin kaygılanması gerektiğini ifade etti.

Hırvatistan halkının suçluluk isnadıyla toplu olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, bu tür açıklamaların diyaloğa katkı sağlamadığını ve bölgede huzursuzluk oluşturduğunu söyledi. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Kaza yapmadılar ama hurdaya döndüler: Bu otomobillere ne oldu?
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Kaza yapmadılar ama hurdaya döndüler: Bu otomobillere ne oldu?
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne 'cuma namazı' tepkisi

O üniversitenin "cuma namazı" kararına Beştepe'den tepki var
title