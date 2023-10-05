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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesine ziyarette bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan tarafından karşılanan Vali Özarslan, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı ve esnafı ziyaret etti.