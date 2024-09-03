Sinop'ta 317 TOKİ Konutu Yakında Teslim Edilecek

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'ta inşa edilen 317 TOKİ konutunun çok yakında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Maviş, İl Başkanı Uğur Giresun ve beraberindeki heyet ile birlikte, Ordu Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Milletvekili Maviş, konutları birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Maviş açıklamasında, "2024 yılı bitmeden hak sahiplerimize anahtarlarını teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maviş, konutların Sinop'a ve hak sahibi ailelere hayırlı olmasını diledi. - SİNOP