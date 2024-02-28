Sinirlerine hakim olamayan gazeteci canlı yayında küfretti

Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de yayınlanan tartışma programında sinirlerine hakim olamayarak bir dönem CHP'de milletvekilliği de yapan FETÖ firarisi Aykan Erdemir'e küfretti.

"Sİ.TİR OLDU GİTTİ İŞTE"

Tansiyonun yükseldiği programda siyasal iletişimci Ferhat Murat'la bir tartışma yaşayan Şaban Sevinç canlı yayında, "Aykan Erdemir CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.