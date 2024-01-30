Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Vatandaşlarla Buluşuyor

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşla gönül köprüleri kuruyor. Genç yaşlı demeden herkesle fikir alışverişi yapan Ercan, Sincan'ın her bir köşesinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Göreve geldiği günden bu yana ilçeyi karış karış gezerek Sincanlı vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Ercan, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Ercan; Gökçek, Plevne ve Tandoğan mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak esnafla istişarelerde bulunup hayırlı işler diledi.

Bunun yanı sıra Ercan, Fatih Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan öğrencilerle buluştu. Gençlerle istişarelerde bulunmaya ayrı önem veren Ercan, Gökçek ve Tandoğan Mahalleleri'nde de gençleri selamladı.

Ercan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sincanlı kardeşlerim bilir ki biz gençlerimizin fikirlerini seçimden seçime önemsemiş gibi yapanlardan hiç olmadık. Onların istikbalini daha da güzelleştirecek her adımı yine onların fikirleriyle hayata geçirdik. Genç kardeşlerimin fikirlerine değer veriyor, her fırsatta onların görüşlerini alıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan esnaf ziyaretinde bulunan Ercan ve beraberindekiler, Plevne Taksi Durağı'nda taksicilerle çay yudumlayıp sohbet etti. - ANKARA