Sinan Burhan'dan Masum Türker'e: Yalvarıyorum Mansur Yavaş'ın yaptığı bir tek proje söyleyin

Tv100 ekranlarında Başak Şengül'ün hazırlayıp sunduğu "Doğru Yorum" programında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Programa katılan eski devlet bakanı Masum Türker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çok büyük projelere imza attığını ve başarılı bir yönetim sergilediğini savundu.

"YALVARIYORUM BİR TANE PROJE SÖYLEYİN"

Bunun üzerine Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Türker'e sert bir çıkış yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sayın bakan, ezbere konuşuyorsunuz. Yalvarıyorum, ne olur bir tane proje söyleyin. 58 kilometre metro dedi, yapmadı. Bir metreküp su getirmedi. Lütfen ezbere konuşmayın. Bir tane proje söyleyin."

"İŞTE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI"

Burhan'ın ısrarlı sorularına rağmen Masum Türker somut bir proje ismi veremedi. Bunun üzerine Sinan Burhan, "CHP belediyeciliği algıya dayanır. İşte gerçekler ortaya çıktı." dedi.

Masum Türker ise eleştirilere, "Sen onu boş ver, yüzde 60 oy aldı. Sen ona bak." sözleriyle yanıt verdi.