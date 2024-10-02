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Sinan Ateş Cinayeti Davasında 5 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı

Sinan Ateş Cinayeti Davasında 5 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı
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Sinan Ateş cinayeti davasında, tetikçiler ceza aldı ancak asıl faillerin hala bulunmadığı vurgulandı. Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş, adalet talebinde bulundu.

Sinan Ateş cinayeti davasında karar; 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (2)

Kararın açıklandığı duruşmanın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailenin avukatı Hüseyin Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. Ayşe Ateş, "Bu cinayetten sonra toplanan delillerle bir dosya oluşturuldu. Ancak bu dosya daha sonra ikiye ayrıldı; ayakçılar ve azmettiriciler olarak. Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. ve 'bizimle alakası yok, bize iftira atıyorsunuz, kumpas yapıyorsunuz' diye bizi suçlayanlar, aslında kendilerine kumpas kuranların içeride müebbet alanlar olduğunu anlamalıdır. Pensilvanya'ysa burada ve elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşan azmettiricilerdir. Adil bir yargılama istiyoruz. Gerçek suçlular, suçu hangi oranda işlediyse o kadar ceza alsın istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek. Sinan öldürüldü, kenara çekilseydik, konuşmasaydık, sussaydık onlar mutlu olacaktı. Hiçbir yere gitmiyoruz, hiçbir yere kaçmıyoruz. Adalet yürüyüşünü, her suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz" dedi.

KILIÇRAROĞLU: İKİNCİ DAVAYI BEKLİYORUZ

Kemal Kılıçdaroğlu ise tetikçilerin cezalarını aldığını ancak davanın henüz bitmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Birincisi şu; Sinan Ateş'i kim öldürdü? Bugün tetikçiler cezalarını aldılar. Adalet yerini buldu. Ama ikinci bir sorumuz daha var; Sinan Ateş niçin öldürüldü? Bunun yanıtını henüz almış değiliz. Bu sorunun yanıtını aldığımızda gerçek failleri, gerçek katilleri, perdenin arkasındakileri de yakalamış olacağız. O nedenle bu dava burada bitmedi. Asıl faillerin bulunması, talimatların kimler tarafından verildiğinin öğrenilmesi için ikinci davayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Hüseyin Kaya, "Cumhuriyetimiz çok adli problemlerle, trajedilerle karşılaştı. Ama ağır aksak da olsak, yargımız bu problemleri büyük oranda adaletin tecellisiyle gerçekleştirdi. Eksikliklerimiz var. Yargının bağımsız, tarafsız ve etkiden uzak bırakıldığında, hem gecikmeden hem de adalete en uygun kararları verebilme potansiyelini gözlemliyoruz. Bugün burada bu soruşturmayla ilgili bir karar verildi. Bu karar, iddianamenin içeriği itibarıyla tatmin edici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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