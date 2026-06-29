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Mersin'de Silifke Belediye Başkan Vekili CHP'li Kökten oldu

Mersin'de Silifke Belediye Başkan Vekili CHP'li Kökten oldu
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazandı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazandı.

Silifke Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basın kapalı gerçekleşen toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı Grubu ise MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özel'i aday gösterdi.

Belediye meclisinde 29 üyenin oy kullandığı ilk ve ikinci turda, CHP'li Kökten 19, MHP'li Özel ise 10 oy aldı.

Üçüncü turda ise Kökten 18, Mehmet Özel 10 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Silifke Belediye Başkan Vekili seçilen Kökten, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Görevinin bilincinde olduğunu dile getiren Kökten, "Meclis üyesi arkadaşlarım bana bir görev verdiler. Bu görev Silifke'mize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Silifke Belediyesi Başkanı Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da tutuklanmış, 23 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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