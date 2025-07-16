Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Görevden Uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Temmuz 2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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