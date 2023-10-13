Siirt'te Filistinliler için dua edildi

Siirt'te İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Siyasi parti temsilcileri ve STK'lar bir araya gelerek dualar etti.

Siirt'te Filistinliler için dua edilip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Siirt'te bir araya gelen siyasi parti temsilciler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İsrail saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için, Siirt Çarşı Camii'nde cuma namazının ardından dualar edilip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası basın açıklamasını okuyan Yakup Toprak, topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistlerin Filistin halkını acımasızca katletmekte olduğunu belirterek, "Canımızla, kanımızla, malımızla mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırıyoruz. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her adımı destekliyoruz ve desteklemeyle devam edeceğiz" dedi. - SİİRT