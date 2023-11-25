Siirt Belediyesi Meclis Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Siirt Belediyesi Meclis salonunda iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

Siirt Belediyesi Meclis salonunda iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya; birim müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik yapılan saha gözlemleri ve devam eden çalışmalar, saha gözlemleri sırasında tespit edilen potansiyel tehlike ve risklerin kaynağında nasıl yok edilebileceği, olası meslek hastalıklarının önlenmesi için alınan ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

Personellerin yaşanması muhtemel iş kazalarına karşı alınacak tedbirlere uyulmasının hayati derecede önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız, alınan kararların uygulanmasına yönelik olarak sorumlu birimler ve personel arasında koordinasyonun sağlanması ve iş sağlığı ile güvenliğin sürekli takip edilmesi gerektiğini belirtti. - SİİRT