Bakan Kurum: 'Sıfır Atık' ile geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıkardık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Kızılcahamam'daki Sıfır Atık Bahçesi'nden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, Sıfır Atık Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere katılan çocukların ve ailelerin yer aldığı görüntüleri paylaşarak, "'Sıfır Atık' ile geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıkardık. Bu sıradan bir istatistik değil; alışkanlıkların, zihniyet kalıplarının, gündelik yaşam pratiklerinin yeniden düzenlenmesidir. Bunun en güzel örneği de Sıfır Atık pilot ilçemiz Kızılcahamam. Kızılcahamam'da kurduğumuz Sıfır Atık sistemiyle; atığı kazanca, bilinci alışkanlığa dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da "2019 yılında Sıfır Atık uygulaması için pilot bölge seçilen Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi bugün bu bilincin sahaya yansıyan en güzel örneklerinden biri oldu. İlçede geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturuldu ve atık getirme merkezi kuruldu. Proje kapsamında, ilçeye Sıfır Atık Bahçesi de kuruldu. 5 bölümden oluşan bahçede, atıkların depolandığı ve depozito işlemlerinin uygulandığı 'atık bölmesi'nin yanı sıra geri dönüşüm malzemeler ile öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler yaptığı 'geri dönüşüm atölyesi' bulunuyor. Yine, bahçede çocukların vakit geçirebilecekleri 'Sıfır Atık oyun alanı', takas sistemiyle kitap ve oyuncak satışlarının gerçekleştiği 'ambalajsız atık dükkanı' ve 'Sıfır Atık Kafeteryası' yer alıyor" denildi.

'SIFIR ATIK SİSTEMİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLIYORUZ'

Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Ekrem Yıldırım, Sıfır Atık Projesi'nin başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenlerden birinin yerel yönetimler olduğunu belirtti. Yıldırım, "Kızılcahamam ilçemizde Sıfır Atık bilincini yaygınlaştırırken, sistemin sahada etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla vatandaşlarımızın sürece katılımını teşvik ediyor, tesis bünyesinde yer alan ambalajsız ürünlerin satışının yapıldığı market ile ambalaj atıklarının oluşumunu kaynağında önlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı